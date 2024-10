Tennis. Bronzetti spreca. Niente finale in Cina (Di domenica 27 ottobre 2024) Lucia Bronzetti spreca una gigantesca occasione in semifinale al Wta 250 di Guangzhou, in Cina, e cede al tie-break del terzo a Cristina Dolehide. L’americana s’impone 6-3, 3-6, 7-6 (9) in una partita dai mille saliscendi e dalle sliding doors infinite. Nel primo set è Dolehide a comandare il gioco grazie alla maggior capacità di essere efficace coi suoi due colpi potenti dal centro del campo. L’americana sale 5-1, perde uno dei due break di vantaggio, ma poi chiude sul 6-3 abbastanza agevolmente. Nel secondo Bronzetti è più vivace e soprattutto riesce a muovere meglio l’avversaria, che poi sbaglia un po’ più spesso una volta costretta a correre. La verucchiese sale 3-1, è rimontata sul 3-3 ma poi spinge fino a impattare il conto dei set col 6-3. Nel terzo, durato un’ora e 12 minuti, accade di tutto. Prima Dolehide sembra lanciata, tanto che va 3-1 e poi anche 5-2. Sport.quotidiano.net - Tennis. Bronzetti spreca. Niente finale in Cina Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Luciauna gigantesca occasione in semial Wta 250 di Guangzhou, in, e cede al tie-break del terzo a Cristina Dolehide. L’americana s’impone 6-3, 3-6, 7-6 (9) in una partita dai mille saliscendi e dalle sliding doors infinite. Nel primo set è Dolehide a comandare il gioco grazie alla maggior capacità di essere efficace coi suoi due colpi potenti dal centro del campo. L’americana sale 5-1, perde uno dei due break di vantaggio, ma poi chiude sul 6-3 abbastanza agevolmente. Nel secondoè più vivace e soprattutto riesce a muovere meglio l’avversaria, che poi sbaglia un po’ più spesso una volta costretta a correre. La verucchiese sale 3-1, è rimontata sul 3-3 ma poi spinge fino a impattare il conto dei set col 6-3. Nel terzo, durato un’ora e 12 minuti, accade di tutto. Prima Dolehide sembra lanciata, tanto che va 3-1 e poi anche 5-2.

