Ten Hag attribuisce la colpa del risultato all' ingiustizia del rigore molto scarso

L'allenatore Erik ten Hag ha detto che il Manchester United è "migliore" del West Ham e vittima di un arbitraggio "" dopo che ildi Jarrod Bowen al 92? ha consegnato gli ospiti alla sconfitta per 2-1 al London Stadium domenica. I 20 volte campioni sono 14esimi grazie alla quarta sconfitta nella loro stagione di massima serie, con Ten Hag infuriato quando David Coote ha consultato il suo monitor a bordo campo su consiglio dell'Assistente Video Arbitro Michael Oliver come parte di una lunga revisione e ha assegnato agli Hammers il premio tiro dal dischetto decisivo. "Il calcio non è sempre la squadra migliore che vince", ha detto Ten Hag a Sky Sports. "Èevidente e chiaro che siamo stati di gran lunga migliori dei nostri avversari.