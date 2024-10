Taylor Swift e Anne Hathaway lanciano il trend dello stivale sopra il ginocchio: ecco le inspo (Di domenica 27 ottobre 2024) Con l’arrivo dell’autunno, un accessorio iconico torna protagonista: gli stivali alti. Ma quest’anno la moda va oltre il classico stivale fino al ginocchio, puntando su una versione ancora più audace e versatile: gli stivali sopra il ginocchio. Celebrità come Taylor Swift, Anne Hathaway e Rihanna ne stanno dimostrando tutto il potenziale, sfoggiandoli in abbinamenti che spaziano dallo sportivo all’elegante. Gli stivali sopra il ginocchio sono il trend infallibile per l’autunno 2024 Che si tratti di un abito oversize o di un cappotto elegante, questi stivali alti aggiungono un tocco di audacia a qualsiasi outfit. L’attrice Tracee Ellis Ross, ad esempio, ha scelto un approccio boho-chic, mentre Rihanna ha creato un perfetto look autunnale abbinando i suoi stivali a un caldo abito in maglia. Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift e Anne Hathaway lanciano il trend dello stivale sopra il ginocchio: ecco le inspo Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Con l’arrivo dell’autunno, un accessorio iconico torna protagonista: gli stivali alti. Ma quest’anno la moda va oltre il classicofino al, puntando su una versione ancora più audace e versatile: gli stivaliil. Celebrità comee Rihanna ne stanno dimostrando tutto il potenziale, sfoggiandoli in abbinamenti che spaziano dallo sportivo all’elegante. Gli stivaliilsono ilinfallibile per l’autunno 2024 Che si tratti di un abito oversize o di un cappotto elegante, questi stivali alti aggiungono un tocco di audacia a qualsiasi outfit. L’attrice Tracee Ellis Ross, ad esempio, ha scelto un approccio boho-chic, mentre Rihanna ha creato un perfetto look autunnale abbinando i suoi stivali a un caldo abito in maglia.

