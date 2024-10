Sport in tv domenica 27 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi (Di domenica 27 ottobre 2024) La giornata di oggi, domenica 27 ottobre, sarà ricchissima di eventi Sportivi: ecco il programma completo, con il palinsesto e gli orari. Si inizia all’alba con il motomondiale, che completa il proprio weekend thailandese con la Moto3 dalle 6, poi Moto2 e infine MotoGP alle 9. Sempre parlando di motori, la sera andrà in scena anche la gara della Formula 1 in Messico. In mezzo, tanto tennis con gli atti conclusivi degli Atp di Basilea e Vienna, ma anche il grande sci con il gigante maschile a Soelden. Poi ancora calcio, con la nona giornata di Serie A, in cui spiccano i big match Inter-Juventus e Fiorentina-Roma, e poi tutti gli altri campionati nazionali e internazionali, la pallavolo e il basket. Sport in tv domenica 27 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La giornata di oggi,27, sarà ricchissima diivi: ecco ilcompleto, con il palinsesto e gli. Si inizia all’alba con il motomondiale, che completa il proprio weekend thailandese con la Moto3 dalle 6, poi Moto2 e infine MotoGP alle 9. Sempre parlando di motori, la sera andrà in scena anche la gara della Formula 1 in Messico. In mezzo, tanto tennis con gli atti conclusivi degli Atp di Basilea e Vienna, ma anche il grande sci con il gigante maschile a Soelden. Poi ancora calcio, con la nona giornata di Serie A, in cui spiccano i big match Inter-Juventus e Fiorentina-Roma, e poigli altri campionati nazionali e internazionali, la pallavolo e il basket.in tv27digliFace.

