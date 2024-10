Spal, discesa senza fine. Quinto ko in sei giornate (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo tempo di nuovo fatale alla Spal, che si fa rimontare dall’Arezzo rimediando la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate di campionato, in una discesa inarrestabile. I biancazzurri passano in vantaggio con Karlsson prima dell’intervallo, poi si rintanano nella propria metà campo finendo al tappeto sotto i colpi di Renzi e Gaddini, aggravando una situazione già molto preoccupante. Complice una rosa incerottata, mister Dossena conferma in blocco la formazione che ha perso di misura col Pescara. Avanti quindi col 3-5-2, una scelta che riduce la pericolosità offensiva dei biancazzurri ma contribuisce a proteggere la porta di Melgrati. Almeno nei primi 45 minuti, perché poi cambia tutto. L’incontro si sviluppa con un copione preciso: squadre bloccate, che palleggiano in maniera sterile riuscendo a creare rari grattacapi ai portieri avversari. Sport.quotidiano.net - Spal, discesa senza fine. Quinto ko in sei giornate Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo tempo di nuovo fatale alla, che si fa rimontare dall’Arezzo rimediando la quinta sconfitta nelle ultime seidi campionato, in unainarrestabile. I biancazzurri passano in vantaggio con Karlsson prima dell’intervallo, poi si rintanano nella propria metà campondo al tappeto sotto i colpi di Renzi e Gaddini, aggravando una situazione già molto preoccupante. Complice una rosa incerottata, mister Dossena conferma in blocco la formazione che ha perso di misura col Pescara. Avanti quindi col 3-5-2, una scelta che riduce la pericolosità offensiva dei biancazzurri ma contribuisce a proteggere la porta di Melgrati. Almeno nei primi 45 minuti, perché poi cambia tutto. L’incontro si sviluppa con un copione preciso: squadre bloccate, che palleggiano in maniera sterile riuscendo a creare rari grattacapi ai portieri avversari.

