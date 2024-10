“Sono un po’ rallentata, ho ancora l’anestesia in circolo”: l’avviso di Mara Venier al pubblico di Domenica In dopo il quinto intervento all’occhio (Di domenica 27 ottobre 2024) “Mi dovete scusare in anticipo se oggi Sono un po’ rallentata o sbaglio qualcosa, ma ho ancora l’anestesia di ieri in circolo!“. Con la sua solita ironia e un pizzico di autoironia, Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In dopo aver subito il quinto intervento alla retina in pochi mesi. La conduttrice, che non ha mai nascosto i suoi problemi di salute, ha rassicurato il pubblico: “Non preoccupatevi, però, perché sto molto bene“. E ha poi scherzato con Guillermo Mariotto, ospite in studio: “Sembri sedato come me Tutto bene amore?”. La notizia dell’ultima operazione è arrivata a sorpresa, con una storia Instagram pubblicata proprio poche ore prima dell’inizio di Domenica In: “Grazie al Prof. Ilfattoquotidiano.it - “Sono un po’ rallentata, ho ancora l’anestesia in circolo”: l’avviso di Mara Venier al pubblico di Domenica In dopo il quinto intervento all’occhio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Mi dovete scusare in anticipo se oggiun po’o sbaglio qualcosa, ma hodi ieri in!“. Con la sua solita ironia e un pizzico di autoironia,ha aperto la puntata diInaver subito ilalla retina in pochi mesi. La conduttrice, che non ha mai nascosto i suoi problemi di salute, ha rassicurato il: “Non preoccupatevi, però, perché sto molto bene“. E ha poi scherzato con Guillermo Mariotto, ospite in studio: “Sembri sedato come me Tutto bene amore?”. La notizia dell’ultima operazione è arrivata a sorpresa, con una storia Instagram pubblicata proprio poche ore prima dell’inizio diIn: “Grazie al Prof.

