Rischio contagio povertà, l'Italia è al terzo posto in Ue (Di domenica 27 ottobre 2024) La povertà contagia le generazioni future: una difficile situazione finanziaria familiare passata che si ripercuote inevitabilmente oggi sul Rischio di povertà: in Italia, al terzo posto di questa non edificante classifica di Eurostat, lo segnalano il 34% delle persone rispetto a un livello medio europeo decisamente inferiore: il 20%. Peggio del Belpaese fanno solo Romania e Bulgaria con tassi di Rischio di trasmissione della povertà segnalati decisamente più alti. L'analisi di Eurostat segnala quindi il Rischio di una trasmissione intergenerazionale della povertà: infatti il 20% degli adulti (tra i 25 e i 59 anni) a Rischio povertà lo scorso anno ha confermato che a 14 anni la famiglia viveva una situazione finanziaria difficile, mentre il 12% delle persone adulte a Rischio povertà afferma di aver avuto una situazione famigliare positiva dal punto di vista economico.

