Retegui scrive la storia dell'Atalanta: 10 goal in 9 partite (il primo centravanti nerazzurro a riuscirci)

Retegui scrive la storia dell'Atalanta Bergamasca Calcio: 10 goal in 9 giornate di campionato (è il primo centravanti a riuscirci) 10 goal in 9 partite. Mateo Retegui è il primo calciatore del campionato italiano 2024/2025 ad arrivare in doppia cifra, ma tale risultato è riduttivo: considerando che l'attuale traguardo ha scritto nuovamente la storia dell'Atalanta

