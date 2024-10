Promozione, la Sansovino vince 2 a 0 il derby con il Montagnano nell'anticipo di sabato (Di domenica 27 ottobre 2024) Le prime due in classifica vincono i rispettivi derby mantenendo il passo per cercare la Promozione: nell'anticipo di ieri la Sansovino si impone sul Montagnano per 2 a 0, una prima ora di gioco combattuta poi gli arancioblù sbloccano il risultato ocn Dieme e nel finale Vasseur sigilla il Arezzonotizie.it - Promozione, la Sansovino vince 2 a 0 il derby con il Montagnano nell'anticipo di sabato Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Le prime due in classifica vincono i rispettivimantenendo il passo per cercare ladi ieri lasi impone sulper 2 a 0, una prima ora di gioco combattuta poi gli arancioblù sbloccano il risultato ocn Dieme e nel finale Vasseur sigilla il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Promozione - vincono il Montagnano - la Sansovino e il Viciomaggio - Weekend generalmente positivo per le formazioni aretine di Promozione: il Viciomaggio ottiene la seconda vittoria in campionato imponendosi per 2 a 1 sul campo della Chiantigiana, i senesi si portano avanti nel primo tempo con Minucci ma nella ... (Arezzonotizie.it)

Promozione : vincono il Montagnano - la Sansovino e il Subbiano - tre squadre aretine rincorrono la capolista - Vince 2 a 0 il Montagnano sul campo dell'Audax Rufina e risponde subito al duro colpo subito per la sconfitta a tavolino della prima giornata, decisiva è la doppietta di Romanò nella ripresa che permette agli amaranto-blù di rimanere in scia al ... (Arezzonotizie.it)

Promozione, la Sansovino vince 2 a 0 il derby con il Montagnano nell'anticipo di sabato - Nell'altro derby il Casentino Academy supera il Viciomaggio. Pari tra Alberoro e Audax Rufina, perde il Subbiano ... (arezzonotizie.it)

Promozione, la Sansovino vince il derby col Subbiano, il Casentino Academy batte la Chiantigiana - Ad essere primo in classifica è il Casentino Academy che vince anche oggi, è 2 a 0 sulla Chiantigiana, apre le marcature Tommaso Lunghi al 4', la chiude Diego Lunghi al 87', tre punti che valgono il ... (arezzonotizie.it)

Promozione, la Sansovino vince il derby col Subbiano, il Casentino Academy batte la Chiantigiana - La Sansovino vince 1 a 0 il derby con il M.M. Subbiano e si riporta all'inseguimento della testa della clasifica. Dopo un primo tempo dove ad avere più occasioni sono i gialloblù, nella ripresa la ... (today.it)

PROMOZIONE. Sansovino ora è dura. Testini a meno sette. E ora c’è l’Affrico - Numeri che valgono una posizione sul podio del girone C di Promozione. Un trend decisamente buone se non si trattasse di una corazzata come quella della Sansovino che domenica ha registrato il ... (msn.com)