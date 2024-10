Biccy.it - Parrucchiere delle star: “Le tre vip peggiori con cui ho lavorato”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) In questi mesi Anne Hathaway, Jennifer Lopez e Blake Lively sono finite al centro di diverse polemiche anche per alcuni loro atteggiamenti. Più persone hanno accusato queste tredi essere poco carine con i loro collaboratori e adesso è arrivata una nuova conferma. Il, Emanuel Miller, in un podcast ha svelato le sue “esperienze terribili” con Anne, Blake e Jennifer. Pare addirittura che la Lopez e la Hathaway non abbia nemmeno voluto interagire con l’hairstylist, trattandolo come se non fosse una persona. Emanuel, ilsu Jennifer, Anne e Blake. “Moltesono gentili, carine e umili, com’è giusto che sia. Ma ci sono anche quelle che si comportano in modi pessimi. Una di queste è Blake Lively. Un giorno sono stato a casa sua a pranzo, non c’era nessun cibo pronto se non dei dolci. Tutti avevano paura di lei, anche la sua famiglia.