Operazione Sicurezza a Napoli: Controlli Intensificati al Rione Sanità e Piazza Mercato (Di domenica 27 ottobre 2024) A Napoli, la tensione sociale è palpabile dopo recenti episodi di violenza legati alle baby gang, culminati nella sparatoria che ha portato alla morte del 15enne Emanuele Tufano e al ferimento di due dei suoi amici. Con il fine di riportare la calma e garantire la Sicurezza dei cittadini, i Carabinieri hanno avviato una vasta Operazione di controllo nei quartieri più critici, in particolare nel Rione Sanità e nella zona di Piazza Mercato. Questa iniziativa ha visto impiegate unità specializzate, pronte a setacciare ogni angolo e vicolo fino all'ultimo appartamento. Controlli e Arresti nella Notte La notte di Controlli ha visto i Carabinieri impegnati in un'opera di monitoraggio approfondito del territorio.

