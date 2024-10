Ilgiorno.it - Oggi il paese si ferma per la sagra. Eventi per tutti i gusti e ogni età

(Di domenica 27 ottobre 2024)Maleo siper la. Spazio alla socialità, alla cultura, alla riconoscenza e al divertimento. L’assessore alla Cultura e alla Biblioteca Nicoletta Riboldi sottolinea l’organizzazione di alcuni momenti culturali selezionati per l’occasione. Si tratta della mostra “Il Volto“, personale di Valentino Ciusani e Arduino Quintini al Giardinetto; del laboratorio creativo per bambini con letture, proposto e a cura di “Ragliando s’impar“ con piccolo spazio di bookcrossing per genitori e nonni. Cultura, musica, arte, folklore, tradizione saranno infatti un mix esplosivo che coinvolgeràetà. Immancabili il mercatino del Fatto a mano e la Fiera mercato, proposta dall’assessorato al Commercio. La pesca di beneficenza e una mostra artistica organizzate dalla parrocchia si terranno invece in oratorio.