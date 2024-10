Agi.it - Nel affaire Equalize anche un avvocato che faceva pedinare la figlia

(Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Tra le numerose storie di presunto spionaggio contenute negli atti dell'inchiesta milanese, molte, annotano gli investigatori, riguardano "liberi professionisti, soprattutto avvocati" che si rivolgono alla società '' "per lo svolgimento di investigazioni difensive e, in alcuni casi, per attività strettamente personali". È il caso di Paolo De Bernardinis, giuslavorista romano preoccupato per il "rapporto instaurato dallacon un uomo albanese residente a Scutari" che la donna,lei, si appresta ad andare a trovare. Il legale affida all'ex poliziotto Carmine Gallo e ai suoi collaboratori "il compito di seguire la propriain Albania, tenerla sotto controllo affinché non le succeda nulla e raccogliere informazioni sul soggetto albanese".