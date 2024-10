Napoli, Lukaku è avvisato: la sentenza è netta (Di domenica 27 ottobre 2024) Fabio Capello, all’indomani della vittoria del Napoli contro il Lecce, si è espresso sul momento che la squadra di Conte sta vivendo, sottolineando il peso di Lukaku Dopo il successo per 1-0 degli azzurri contro la squadra di Luca Gotti al Diego Armando Maradona dello scorso 26 ottobre, Fabio Capello ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport: Dal Maradona il Napoli ha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: “Per lo scudetto noi ci siamo. E voi?”. Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli, niente fuochi d’artificio, ma altri tre punti. E tanta, tantissima umiltà. Ha continuato l’allenatore: Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivo delle squadre che arrivano fino in fondo. Spazionapoli.it - Napoli, Lukaku è avvisato: la sentenza è netta Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Fabio Capello, all’indomani della vittoria delcontro il Lecce, si è espresso sul momento che la squadra di Conte sta vivendo, sottolineando il peso diDopo il successo per 1-0 degli azzurri contro la squadra di Luca Gotti al Diego Armando Maradona dello scorso 26 ottobre, Fabio Capello ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport: Dal Maradona ilha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: “Per lo scudetto noi ci siamo. E voi?”. Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli, niente fuochi d’artificio, ma altri tre punti. E tanta, tantissima umiltà. Ha continuato l’allenatore: Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivo delle squadre che arrivano fino in fondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capello : “Milan riposato contro il Napoli. Fonseca scontento? Non credo” - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match Milan-Napoli di martedì 29 ottobre (Pianetamilan.it)

Capello : ”Napoli - niente fuochi d’artificio ma altri tre punti contro il Lecce. Azzurri con tanta umiltà” - Capello: serviranno i gol di Lukaku, perché i campionati si vincono anche con i bomber, ma le capacità e l’esperienza del belga non si discutono Fabio Capello, allenatore ed opinionista, ha parlato del Napoli a La Gazzetta dello Sport ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli-Como 3-1, le pagelle: Lukaku una sentenza, McTominay un gioiello! Che ripresa di Lobokta - In casa Napoli, in attesa della sfida contro il Como di questa sera, bisogna registrare un dato su Scott McTominay. Dopo aver conquistato il primato in solitaria con la… Leggi ... (informazione.it)

Napoli: c’è un problema con Lukaku, la rivelazione dal Belgio - “Si sente il padrone” dicono su Lukaku e c’è un tema, molto delicato, che riguarda il numero 11 del Napoli. Questo, ai microfoni della radio ufficiale del Napoli, Radio CRC, dove il giornalista belga ... (ultimecalcionapoli.it)

Napoli, Lukaku è avvisato: contro The Wall Ismajli quattro big a secco - L’Empoli ha la seconda miglior difesa del campionato, il difensore ha già fermato quattro attaccanti di spicco della Serie A ... (msn.com)

Lukaku lascia Napoli: spunta il motivo delicato - Lukaku ha deciso di volare via da Napoli, spunta tutta la verità sul motivo delicato. L’attaccante belga si prenderà una pausa meritata Il Napoli continua a collezionare vittorie importanti in Serie A ... (napolicalciolive.com)