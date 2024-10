Napoli Basket, arriva anche Bentil: è stato il primo ghanese della storia a giocare in Nba (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Napoli Basket piazza un secondo 'colpo' di mercato dopo quello di Green. Il club azzurro ha, infatti, ufficializzato anche l'arrivo di Ben Bentil, ala grande classe '95 proveniente dall'Hapoel Tel Aviv.L'atleta ghanese, 206 cm, ha già giocato in Italia con la maglia dell'Olimpia Milano Napolitoday.it - Napoli Basket, arriva anche Bentil: è stato il primo ghanese della storia a giocare in Nba Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilpiazza un secondo 'colpo' di mercato dopo quello di Green. Il club azzurro ha, infatti, ufficializzatol'arrivo di Ben, ala grande classe '95 proveniente dall'Hapoel Tel Aviv.L'atleta, 206 cm, ha già giocato in Italia con la maglia dell'Olimpia Milano

