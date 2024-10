Gaeta.it - Maltempo in Valbormida: l’ondata di piena causa ingenti danni e disagi nelle comunità

La, l'incantevole area dell'entroterra di Savona, è stata colpita da una devastante ondata diche si è abbattuta ieri sera e durante la notte,ndo gravie disordini in diverse località. L'improvvisa crescita del fiume Bormida, che ha visto il suo livello aumentare di 4 metri in poco più di un'ora, ha portato a esondazioni in varie zone. Questo evento violento ha creato panico, costringendo alcuni conducenti a cercare salvezza arrangiandosi a salire sui tetti delle proprie vetture per evitarne l'immersione. Le conseguenze devastanti in diverse località A Cairo Montenotte, una delle località più colpite, la sede della Croce Bianca è stata invasa dal fango, rendendo difficile il lavoro dei volontari e dei soccorritori.