Maltempo in Sardegna: forti piogge provocano allagamenti e danni ingenti nelle campagne (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti intense precipitazioni che hanno colpito la Sardegna nella notte scorsa hanno lasciato un segno tangibile nelle campagne dell’isola, in particolare nelle zone del centro-sud. I danni si sono concentrati nelle aree agricole, dove le esondazioni dei fiumi hanno devastato coltivazioni e allevamenti. Cia Sardegna ha avviato operazioni di monitoraggio per raccogliere informazioni sulle condizioni attuali e le necessità degli agricoltori che hanno subito perdite. L’impatto delle piogge nel Sulcis e nel Cagliaritano nelle ultime ore, le zone più colpite dal Maltempo includono il Sulcis, il Cagliaritano e il Medio Campidano. Qui, le abbondanti piogge hanno provocato l’esondazione di diversi corsi d’acqua, creando situazioni di emergenza per le aziende agricole. Gaeta.it - Maltempo in Sardegna: forti piogge provocano allagamenti e danni ingenti nelle campagne Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti intense precipitazioni che hanno colpito lanella notte scorsa hanno lasciato un segno tangibiledell’isola, in particolarezone del centro-sud. Isi sono concentratiaree agricole, dove le esondazioni dei fiumi hanno devastato coltivazioni e allevamenti. Ciaha avviato operazioni di monitoraggio per raccogliere informazioni sulle condizioni attuali e le necessità degli agricoltori che hanno subito perdite. L’impatto dellenel Sulcis e nel Cagliaritanoultime ore, le zone più colpite dalincludono il Sulcis, il Cagliaritano e il Medio Campidano. Qui, le abbondantihanno provocato l’esondazione di diversi corsi d’acqua, creando situazioni di emergenza per le aziende agricole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Sardegna, un disperso nelle campagne di Nuxis - Otto ragazzi salvati dai Vigili fuoco sul monte Arcosu. Bormida esonda nell'Alessandrino, 8 famiglie isolate. Frana sulla A6 nel savonese, traffico bloccato. Torino, allagamenti lungo il corso del Po, ... (ansa.it)

Sud Sardegna in ginocchio per maltempo, un disperso nel Sulcis - Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Sud Sardegna. Anticipato da un'allerta della Protezione civile, il maltempo ha colpito soprattutto la zona del Sulcis Iglesiente, Medio Campidano ... (quotidiano.net)

Maltempo in Sardegna: Piogge e Allagamenti nel Sulcis, una Persona Dispersa - La Sardegna, in particolare il Sud dell'isola, è stata colpita da un'ondata di maltempo con conseguenze gravi per il territorio e per la ... (dailyexpress.it)

Meteo: Sardegna, forti piogge e allagamenti, situazione difficile nel Sud dell'Isola; i dettagli - Il Campo sportivo Manuel Grassetti, a Siliqua. Foto: Maurizio Grassetti Situazione difficile nel Sud della Sardegna: nella notte tra Sabato 26 e Domenica 27 piogge torrenziali hanno colpito la parte m ... (informazione.it)