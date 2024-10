Lanazione.it - Lupa, l’onorando Piperno: "Mi sono attenuto all’accordo"

(Di domenica 27 ottobre 2024) SIENA "Midimesso dalla carica di prorettore del Magistrato per motivi personali, confermo", esordisce il priore di Vallerozzi Carlo. Proviamo a spiegare meglio. "Personali perché quanto accaduto mi ha colpito nell’animo. Mi aspettavo che non si andasse fuori dassunto nel 2012 dove esplicitamente al primo punto c’è scritto di non utilizzare il Regolamento del Palio al fine di danneggiare la rivale. C’è anche riportato che la vittoria e la sconfittaelementi fondanti della Festa e della tradizione. Questo accordo è stato completamente disatteso. Di conseguenza non ho più la stessa serenità per ricoprire il ruolo di prorettore". Di giustizia paliesca si era parlato in Magistrato.