La Roma è un disastro, manita Fiorentina! Ora salta pure Juric?

Finisce 5-1 Fiorentina-Roma al Franchi. Incredibile capitombolo della squadra di Juric, che adesso rischia seriamente la panchina. Altro KO dopo quello con l'Inter. DISFATTA GIALLOROSSA – Fiorentina e Roma, dopo il doppio impegno europeo rispettivamente in Conference contro il San Gallo (vittoria 2-4) e in Europa League contro la Dinamo Kiev (1-0), si trovano una contro l'altra allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Moise Kean sfida Artem Dovbyk. Pronti-via e la Fiorentina dopo appena nove minuti passa in vantaggio. Ripartenza rapidissima dei viola, sull'asse Bove-Kean-Beltran, con l'argentino che trova il corridoio giusto in area per il suo compagno di reparto, abile a incrociare di sinistro e lasciare di stucco Svilar per l'1-0. Gran gol per l'attaccante ex Juventus. La Fiorentina non si ferma e al 17? raddoppia su rigore con Beltran.

