La crisi abitativa portoghese (Di domenica 27 ottobre 2024) Fino a pochi anni fa il Portogallo era un paese pieno di appartamenti vuoti. Oggi i prezzi sono fuori controllo e poche famiglie possono permettersi una casa Leggi Internazionale.it - La crisi abitativa portoghese Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Fino a pochi anni fa il Portogallo era un paese pieno di appartamenti vuoti. Oggi i prezzi sono fuori controllo e poche famiglie possono permettersi una casa Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La crisi abitativa portoghese - La conseguenza è che costruire nuove case è sempre più difficile e costoso. Anche per questo, probabilmente, la crisi abitativa portoghese è destinata a trascinarsi ancora a lungo. Chi ne ha la ... (internazionale.it)

Cosa si può fare per abbassare gli affitti nelle città europee - In tutto il continente c’è una seria crisi degli alloggi: ci sono pochi appartamenti disponibili e sono sempre più costosi. Per arginare il fenomeno sono stati tentati alcuni esperimenti, ma resta anc ... (internazionale.it)

Gli europei sono costretti a tagliare sul cibo per pagare il mutuo - Secondo un nuovo studio, un gran numero di europei non ha altro modo per coprire i crescenti costi dell'alloggio se non quello di tagliare le spese sul cibo ... (it.euronews.com)

Spagna, manifestazioni per la casa e contro il turismo di massa - L’articolo 47 della Costituzione Spagnola afferma che «tutti gli spagnoli hanno diritto a beneficiare di un alloggio dignitoso ed adeguato». Ed è proprio q ... (futuro-europa.it)