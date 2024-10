La colf getta il materasso di un’anziana: all’interno c’erano 50 mila euro tra contanti e gioielli (Di domenica 27 ottobre 2024) L’episodio a Montebelluna (Treviso). Dopo la denuncia i carabinieri sono riusciti a recuperarlo e a restituire alla donna i suoi risparmi Repubblica.it - La colf getta il materasso di un’anziana: all’interno c’erano 50 mila euro tra contanti e gioielli Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L’episodio a Montebelluna (Treviso). Dopo la denuncia i carabinieri sono riusciti a recuperarlo e a restituire alla donna i suoi risparmi

