Israele, manifestanti interrompono il discorso di Netanyahu (Di domenica 27 ottobre 2024) Alcuni manifestanti hanno interrotto il discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante la cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attacco di Hamas 7 ottobre 2023 al grido di "vergogna" costringendolo a interrompersi. Molti israeliani incolpano Netanyahu per i fallimenti che hanno portato all'attacco di Hamas e lo ritengono responsabile di non aver ancora riportato a casa gli ostaggi ancora detenuti a Gaza. Liberoquotidiano.it - Israele, manifestanti interrompono il discorso di Netanyahu Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Alcunihanno interrotto ildel primo ministro israeliano Benjamindurante la cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attacco di Hamas 7 ottobre 2023 al grido di "vergogna" costringendolo a interrompersi. Molti israeliani incolpanoper i fallimenti che hanno portato all'attacco di Hamas e lo ritengono responsabile di non aver ancora riportato a casa gli ostaggi ancora detenuti a Gaza.

