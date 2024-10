Inzaghi al 45?: «Juventus squadra di qualità. Continuiamo così» (Di domenica 27 ottobre 2024) Inzaghi a pochi secondi dall’inizio del secondo tempo di Inter-Juventus, su Sky Sport ha commentato brevemente il rocambolesco 3-2 di San Siro. FINE PRIMO TEMPO – Simone Inzaghi commenta così il 3-2 dei primi quarantacinque minuti di Inter-Juventus: «Stiamo giocando contro una squadra che ha grandissima qualità. Dobbiamo tenere le distanze, la partita è importantissima, speriamo di continuare così». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inzaghi al 45?: «Juventus squadra di qualità. Continuiamo così») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati Inter-news.it - Inzaghi al 45?: «Juventus squadra di qualità. Continuiamo così» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024)a pochi secondi dall’inizio del secondo tempo di Inter-, su Sky Sport ha commentato brevemente il rocambolesco 3-2 di San Siro. FINE PRIMO TEMPO – Simonecommentail 3-2 dei primi quarantacinque minuti di Inter-: «Stiamo giocando contro unache ha grandissima. Dobbiamo tenere le distanze, la partita è importantissima, speriamo di continuare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (al 45?: «di») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter – Juventus 3-2 al 45': ecco tutti i gol del clamoroso primo tempo – VIDEO - Inter - Juventus, 3-2 al 45': il derby d'Italia ci sta regalando emozioni, gol e spettacolo. Ecco tutto ciò che è accaduto nel primo tempo ... (generationsport.it)

LIVE Inter-Juventus 3-2: finisce il primo tempo. Vantaggio - Segui live Inter-Juventus, il match della nona giornata di Serie A 2024-2025. Scopri tutto sul derby d'Italia a San Siro su Inter-News.it ... (inter-news.it)

Inter-Juventus probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi - Inter-Juventus e le probabili formazioni in Serie A, in questo caso solo per quanto riguarda la squadra di Inzaghi: ecco le ultime novità. (inter-news.it)

LIVE - Inter-Juventus, squadre che tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio - Una contro l’altra, ancora una volta, come in un racconto epico che non conoscerà mai la parola fine. Inter e Juventus si apprestano a scendere in campo a San Siro ... (fcinternews.it)