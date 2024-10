Incendio su via Appia Nuova: bus della Roma Tpl in fiamme (Di domenica 27 ottobre 2024) Sembrano non avere pace gli autobus di Roma Tpl. Un nuovo mezzo, infatti, è andato a fuoco nella giornata di sabato 26 ottobre su via Appia Nuova. Episodi preoccupanti visto che si stanno verificando con inquietante frequenza.A fuoco un bus di Roma TplIl mezzo, un bus di Roma Tpl, ha Romatoday.it - Incendio su via Appia Nuova: bus della Roma Tpl in fiamme Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sembrano non avere pace gli autobus diTpl. Un nuovo mezzo, infatti, è andato a fuoco nella giornata di sabato 26 ottobre su via. Episodi preoccupanti visto che si stanno verificando con inquietante frequenza.A fuoco un bus diTplIl mezzo, un bus diTpl, ha

Incendio su via Appia Nuova: bus della Roma Tpl in fiamme - Il mezzo, un bus di Roma Tpl, ha preso fuoco intorno alle 19:30 su via Appia Nuova, all’altezza di via Monte Albino. Il fumo proveniente dal veicolo ha messo in allarme chi abita in zona che ha quindi ... (romatoday.it)

