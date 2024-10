Giubileo 2025 in Toscana | turismo spirituale leva di sviluppo sostenibile

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)indiLaguarda ale cerca nelun’opportunità di nuova accoglienza e di. Se n’è parlato nel cenacolo del complesso monumentale di Santa Croce nel corso della V Giornata della Fraternità, promossa dall’Opera di Santa Croce, con la Comunità dei Francescani conventuali. A confronto studiosi, istituzioni, operatori culturali ed economici. L’iniziativa ha visto la collaborazione del Dipartimento per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze. Una giornata che ha guardato prima di tutto alla prospettiva interreligiosa facendo riferimento al documento della fraternità di Abu Dhabi, come hanno ricordato in apertura il consigliere dell’Opera, Giulio Conticelli e don Alfredo Jacopozzi della Facoltà teologica dell’Italia Centrale.