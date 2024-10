Filippo Turetta: “Volevo uccidere Giulia Cecchettin preparandomi meglio, poi è esplosa la rabbia e l’ho accoltellata. Nel mio telefono 20 mila foto con lei” (Di domenica 27 ottobre 2024) Nuovi dettagli sull’assassino della donna emergono dal memoriale di 90 pagine che lui ha scritto in carcere: “Avevo pochi amici e mi pesava, è stata la mia prima e unica ragazza” Repubblica.it - Filippo Turetta: “Volevo uccidere Giulia Cecchettin preparandomi meglio, poi è esplosa la rabbia e l’ho accoltellata. Nel mio telefono 20 mila foto con lei” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nuovi dettagli sull’assassino della donna emergono dal memoriale di 90 pagine che lui ha scritto in carcere: “Avevo pochi amici e mi pesava, è stata la mia prima e unica ragazza”

