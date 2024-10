F1Messico | pole per Sainz con Ferrari

F1,Messico:pole per Sainz con Ferrari (Di domenica 27 ottobre 2024) 0.52 Le Ferrari chiudono al primo e quarto posto le qualifiche e conquistano la prima e la seconda fila del GP del Messico. Un super Carlos Sainz con il tempo di 1'15"946 ha conquistato la pole position, secondo Max Verstappen per 2 decimi, terzo Lando Norris a 314millesimi dallo spagnolo della Ferrari.Quarto il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, quinta e sesta le Mercedes di Russell e Lewis Hamilton.Settimo Kevin Magnussen (Haas), ottavo Pierre Gasly, nono Alexander Albon (Williams). Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 0.52 Lechiudono al primo e quarto posto le qualifiche e conquistano la prima e la seconda fila del GP del Messico. Un super Carloscon il tempo di 1'15"946 ha conquistato laposition, secondo Max Verstappen per 2 decimi, terzo Lando Norris a 314millesimi dallo spagnolo della.Quarto il monegasco della, Charles Leclerc, quinta e sesta le Mercedes di Russell e Lewis Hamilton.Settimo Kevin Magnussen (Haas), ottavo Pierre Gasly, nono Alexander Albon (Williams).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gp Messico - Sainz in pole con Ferrari davanti a Verstappen e Norris - (Adnkronos) – Carlos Sainz ha conquistato la pole position con la sua Ferrari nel Gp del Messico di Formula 1 con il tempo di 1'15''946. Lo spagnolo, alla settima pole della carriera, partirà in prima fila con la Red Bull dell'olandese Max ... (Webmagazine24.it)

Sainz centra la pole in Messico - quarto Leclerc - Ferrari da sogno in vista della gara. Secondo Verstappen, terzo Norris CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) - Ferrari da sogno in Messico. Dopo la doppietta delle Rosse ad Austin, Carlos Sainz centra una strepitosa pole position, con il tempo di 1'15"946, ... (Ilgiornaleditalia.it)

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2024 : Sainz in pole davanti a Verstappen! Norris beffa Leclerc di 0.005! - Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Città del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, un time-attack particolarmente tirato in cui trovare la prestazione massima non è stato ... (Oasport.it)

La Ferrari vola anche in Messico! Pole da sogno di Sainz - un errore limita Leclerc - Carlos Sainz si esalta nel primo momento decisivo del weekend e conquista una fantastica pole position per il Gran Premio del Messico 2024, quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sesta partenza al palo della carriera per lo ... (Oasport.it)