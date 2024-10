Elezioni Liguria 2024 in diretta con affluenza e orari dei seggi: ultime news sul voto alle regionali (Di domenica 27 ottobre 2024) Le Elezioni in Liguria in diretta: al voto oggi circa Nmila cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale. seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00: tutti gli aggiornamenti su affluenza e risultati. Fanpage.it - Elezioni Liguria 2024 in diretta con affluenza e orari dei seggi: ultime news sul voto alle regionali Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Leinin: aloggi circa Nmila cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale.aperti d7:0023:00: tutti gli aggiornamenti sue risultati.

