Quotidiano.net - Electric e Aceman. I due nuovi gioielli. John Cooper Works

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sprint a elettroni, Mini mette sul piatto due modelli sportivi, marchiati JCW, elettrici. Si tratta dia tre porte e di. Coppia dinamica, spinta da un propulsore che eroga 258 cavalli e una coppia di 350 Nm. Che su strada si traduce in una accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi per la tre porte lunga 3,86 metri e in 6,4 secondi sullaa 5 porte, più grande con i suoi 4,07 metri. La velocità massima è di 200 km/h, inusuale – Alfa Romeo Junior Veloce a parte – per vetture a zero emissioni di queste dimensioni. Stefan Richmann, capo del Marchio, ha dichiarato: "Con imodelli elettrici portiamo le leggendarie prestazioni e la dinamica di guida di Mini in un’era completamente nuova. Stiamo combinando la tradizione e il carattere del marchio MINI con la tecnologia più avanzata per creare un’esperienza di guida unica".