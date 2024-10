Diretta Rai Sport Domenica 27 Ottobre 2024 - Coppa del Mondo Sci Alpino Soelden, Calcio Serie C e altro (Di domenica 27 ottobre 2024) In vista del weekend, Domenica 27 Ottobre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione Sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi Sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22. Digital-news.it - Diretta Rai Sport Domenica 27 Ottobre 2024 - Coppa del Mondo Sci Alpino Soelden, Calcio Serie C e altro Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) In vista del weekend,27, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventiivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite diA, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “Laiva”. Dalle 22.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maratona Venezia 2024 oggi in tv: orario, programma, streaming, chi parteciperà - Oggi domenica 27 ottobre (a partire dalle ore 09.40) si disputerà la Maratona di Venezia 2024, una delle 42,195 km più importanti d'Italia e apprezzata a ... (oasport.it)

Sci oggi Soelden, gigante maschile: orari tv, diretta, azzurri in gara - Prima gara maschile della Coppa del mondo. Odermatt favorito, grande attesa per il ritorno di Marcell Hirscher. L'Italia punta su Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini ... (today.it)

Sport in tv oggi, sabato 26 ottobre: calcio, tennis, sci, F1, motociclismo in diretta - Gli appuntamenti con lo sport in tv di oggi, domenica 27 ottobre 2024: Serie A, MotoGp, Formula 1, tennis e molto altro ancora, naturalmente. (gazzetta.it)

F1, Gp del Messico: dove vederlo in diretta tv e streaming - La Ferrari sogna un'altra gara da protagonista dopo la doppietta in Texas per avvicinare la McLaren nel Mondiale Costruttori ... (repubblica.it)