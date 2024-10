Iltempo.it - “Con Harris sicuramente ci sarà la terza guerra mondiale”: Trump avvisa il mondo intero

(Di domenica 27 ottobre 2024) Kamala«ci porteràallacon la sua incompetenza. Ed eleggerla presidente vorrebbe dire scommettere su milioni di vite». La bordata di Donaldè arrivata in un comizio in Pennsylvania, dove ha sottolineato che la vicepresidente non riuscirebbe a competere con Vladimir Putin o con il presidente cinese Xi Jinping, quest'ultimo «la tratterebbe come una bambina se venisse eletta alla Casa Bianca». «Le porterebbe via tutte le caramelle molto rapidamente» e «lei non avrebbe idea di cosa fare e di cosa dire», ha tuonato., che vuole riempire oggi il Madison Square Garden di New York, intende candidarsi come «la scelta migliore per sistemare tutto ciò che Kamalaha rotto», secondo il team della sua campagna.