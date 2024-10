Colpito da un proiettile alla nuca: i medici lo estraggono con un'operazione. Vivo per miracolo (Di domenica 27 ottobre 2024) La polizia indaga sul ferimento di un ragazzo di 20 anni raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla nuca la scorsa notte a Napoli. Il 20enne è stato portato all'ospedale Cto dove i medici hanno asportato il proiettile dalla nuca e lo hanno dimesso con 10 giorni di prognosi.Sul posto sono Napolitoday.it - Colpito da un proiettile alla nuca: i medici lo estraggono con un'operazione. Vivo per miracolo Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La polizia indaga sul ferimento di un ragazzo di 20 anni raggiunto da un colpo di arma da fuocola scorsa notte a Napoli. Il 20enne è stato portato all'ospedale Cto dove ihanno asportato ile lo hanno dimesso con 10 giorni di prognosi.Sul posto sono

