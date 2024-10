Chi sono gli ex mariti di Elena Sofia Ricci, Stefano Mainetti e Luca Damiani: “Mi sono fatta male” (Di domenica 27 ottobre 2024) Stefano Mainetti, 65 anni, si è sposato con Elena Sofia Ricci nel 2003. Precedentemente Ricci era stata sposata con lo scrittore Luca Damiani e il loro matrimonio è naufragato dopo una sua presunta relazione con Nancy Brilli. In una recente intervista Elena Sofia Ricci sulla sua vita sentimentale aveva confessato amara: “La mia più grande fragilità? Forse quella di aver cercato in ogni uomo importante quell’idea astratta di “famiglia tradizionale” che io non ho mai avuto. E così sono inciampata più volte” Dopo questa delusione Sofia Ricci ha conosciuto Mainetti che è diventato padre della sua secondogenita Maria, nata nel 2004. Nel dicembre 2022, però, dopo quasi vent’anni insieme, Mainetti e la Ricci hanno deciso di lasciarsi. La scelta di prendere strade diverse sarebbe stata presa di comune accordo e dettata da una crisi ormai irreparabile. Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex mariti di Elena Sofia Ricci, Stefano Mainetti e Luca Damiani: “Mi sono fatta male” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 65 anni, si è sposato connel 2003. Precedentementeera stata sposata con lo scrittoree il loro matrimonio è naufragato dopo una sua presunta relazione con Nancy Brilli. In una recente intervistasulla sua vita sentimentale aveva confessato amara: “La mia più grande fragilità? Forse quella di aver cercato in ogni uomo importante quell’idea astratta di “famiglia tradizionale” che io non ho mai avuto. E cosìinciampata più volte” Dopo questa delusioneha conosciutoche è diventato padre della sua secondogenita Maria, nata nel 2004. Nel dicembre 2022, però, dopo quasi vent’anni insieme,e lahanno deciso di lasciarsi. La scelta di prendere strade diverse sarebbe stata presa di comune accordo e dettata da una crisi ormai irreparabile.

