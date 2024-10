Bologna-Milan, un rinvio del Diavolo che inguaia i rossoneri: cosa rischiano adesso (Di domenica 27 ottobre 2024) A questo punto ci si deve chiedere non “dove” si giocherà Bologna-Milan bensì “quando” si giocherà questa sfida rinviata ieri dopo l'inopinata ordinanza del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha vietato l'utilizzo dello stadio Dall'Ara. Impianto che avrebbe dovuto ospitare la partita oggi alle 18 ma che, essendo nel quartiere bolognese martoriato dal maltempo, è stato giudicato dal primo cittadino inadatto all'evento. E però si disputeranno regolarmente, in città, sia l'evento pugilistico “Boxing Night” al palasport che “Auto e Moto d'Epoca” alla Fiera. Quando, appunto. Perché ieri pomeriggio la Lega Calcio, al termine di una giornata caotica e piena di sorprese, ha ufficializzato lo stop alla partita senza indicare la data in cui verrà recuperata. Il calendario è così fitto che trovare un buco libero è un'impresa. Liberoquotidiano.it - Bologna-Milan, un rinvio del Diavolo che inguaia i rossoneri: cosa rischiano adesso Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) A questo punto ci si deve chiedere non “dove” si giocheràbensì “quando” si giocherà questa sfida rinviata ieri dopo l'inopinata ordinanza del sindaco di, Matteo Lepore, che ha vietato l'utilizzo dello stadio Dall'Ara. Impianto che avrebbe dovuto ospitare la partita oggi alle 18 ma che, essendo nel quartiere bolognese martoriato dal maltempo, è stato giudicato dal primo cittadino inadatto all'evento. E però si disputeranno regolarmente, in città, sia l'evento pugilistico “Boxing Night” al palasport che “Auto e Moto d'Epoca” alla Fiera. Quando, appunto. Perché ieri pomeriggio la Lega Calcio, al termine di una giornata caotica e piena di sorprese, ha ufficializzato lo stop alla partita senza indicare la data in cui verrà recuperata. Il calendario è così fitto che trovare un buco libero è un'impresa.

