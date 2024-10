Tvpertutti.it - Beautiful, trame dal 28/10 al 2/11: Liam in ansia, Hope in difficoltà

(Di domenica 27 ottobre 2024)Spencer sarà sempre più geloso del legame trae Thomas nel corso delle prossime puntate di, come sottolineano ledella soap opera di Canale 5 dal 28 ottobre al 2 novembre 2024. Intanto, l'amicizia tra Brooke e Taylor finirà definitivamente dopo la loro recente discussione, mentre Ridge deciderà di concedersi un po' di tempo per riflettere sulla sua vita sentimentale e fare finalmente chiarezza ne suo cuore. Alla Forrester, invece, ferveranno i preparativi per il viaggio a Roma per “for the Future” e Carter, Ridge e Taylor faranno i complimenti a Thomas per i risultati raggiunti. Tuttavia, lo stilista e la Hayes inviteranno il figlio a non ricadere nell'ossessione die lui li rassicurerà. Poco dopo, la giovane Forrester eavranno l'ennesima discussione su Thomas.