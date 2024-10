Ascoli, rinasce l’ex Shanghai: il progetto per ridare nuovo slancio all’area di Porta Cappuccina (Di domenica 27 ottobre 2024) Ascoli, 27 ottobre 2024 – Un nuovo look per l’ex area Shanghai. Grazie all’intervento messo in campo dall’Arengo uno degli angoli più frequentati di Borgo Solestà tornerà finalmente a splendere. Possono sorridere i residenti della zona che da tempo attendevano con ansia la possibilità di veder riqualificata una delle aree nevralgiche più frequentate. Quelli in questione risultano essere da sempre spazi condivisi da varie generazioni di cittadini, anche grazie alle attività che si svolgono nell’adiacente sede del sestiere gialloblù dove gravita, soprattutto nei mesi estivi, qualche migliaio di persone. Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, rinasce l’ex Shanghai: il progetto per ridare nuovo slancio all’area di Porta Cappuccina Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Unlook perarea. Grazie all’intervento messo in campo dall’Arengo uno degli angoli più frequentati di Borgo Solestà tornerà finalmente a splendere. Possono sorridere i residenti della zona che da tempo attendevano con ansia la possibilità di veder riqualificata una delle aree nevralgiche più frequentate. Quelli in questione risultano essere da sempre spazi condivisi da varie generazioni di cittadini, anche grazie alle attività che si svolgono nell’adiacente sede del sestiere gialloblù dove gravita, soprattutto nei mesi estivi, qualche migliaio di persone.

