Arsenal-Liverpool 2-2 Slot | Grande partita bravi a recuperare due volte

(Di domenica 27 ottobre 2024) Arne, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro l’nel match di Premier League: “Andare duesotto contro questoe poi ottenere un punto è positivo, soprattutto perché questa settimana abbiamo dovuto giocare unain trasferta in Europa. Abbiamo avuto un giorno in meno pere prepararci, quindi sono contento del pareggio. Ci tengo a sottolineare la disponibilità dei giocatori, anche quelli che sono entrati hanno fatto davvero bene“. “Penso che sia stata un’altraper noi, proprio come la scorsa settimana contro il Chelsea. Quando sei unclub hai bisogno di calciatori di qualità per ottenere dei risultati.