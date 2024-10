Amadeus approda ad Amici 24 e Maria De Filippi lo accoglie a braccia aperte: “Ti ringrazio pubblicamente” (Di domenica 27 ottobre 2024) Amadeus è arrivato ad Amici 24 come giudice di canto e Maria De Filippi lo ha voluto ringraziare per due motivi L'articolo Amadeus approda ad Amici 24 e Maria De Filippi lo accoglie a braccia aperte: “Ti ringrazio pubblicamente” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Amadeus approda ad Amici 24 e Maria De Filippi lo accoglie a braccia aperte: “Ti ringrazio pubblicamente” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 27 ottobre 2024)è arrivato ad24 come giudice di canto eDelo ha voluto ringraziare per due motivi L'articoload24 eDelo: “Ti” proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici, la puntata del 27 ottobre: Amadeus stila la classifica di canto, le sfide e gli ospiti - Amici 27 ottobre. Nella puntata odierna, la classifica di ballo è composta dai giudizi di Virna Toppi, Prima Ballerina alla Scala di Milano. (maridacaterini.it)

Amadeus, altro colpo basso alla Rai? Maria De Filippi lo porta ad "Amici" - Un duello all'ultimo ascolto o uno sgarro con la A maiuscola? Amadeus, dopo aver salutato la Rai per approdare su Nove, sembra intenzionato a stuzzicare ulteriormente il suo ex datore di lavoro. Il co ... (informazione.it)

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta quinta puntata 27 ottobre: Amadeus e Alessandra Amoroso ospiti - Anticipazioni Amici 2024, quinta puntata 27 ottobre su Canale 5: le sfide di Trigno e Rebecca. Amadeus e Virna Toppi ospiti in studio ... (ilsussidiario.net)

Amici, anticipazioni 27 ottobre: Amadeus ospite, un rifiuto amoroso e un'alunna 'sospesa' - Puntata ricca di colpi di scena oggi ad Amici: oltre a tanti grandi ospiti, un allievo rischierà l'eliminazione, e un altro riceverà un due di picche ... (libero.it)