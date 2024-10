Agatha: All Along, la tragica morte di un personaggio avrà un grande impatto nell’MCU? (Di domenica 27 ottobre 2024) Agatha All Along continua a diventare ogni settimana più movimentata, portando la Congrega sempre più in profondità sulla Strada delle Streghe e facendo sì che i fan della Marvel rispolverino i loro cappelli di stagnola. Il settimo episodio della serie, andato in onda su Disney+ questa settimana, continua questa tendenza, regalando un paio di momenti importanti che potrebbero facilmente avere un grande impatto sul MCU. Uno di questi riguarda l’atteso arrivo di morte. L’altro, pur non essendo una vera e propria conferma o rivelazione, ha gettato i semi per un potenziale ritorno della stessa Strega Scarlatta. ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER su Agatha All Along! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo. Nerdpool.it - Agatha: All Along, la tragica morte di un personaggio avrà un grande impatto nell’MCU? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 27 ottobre 2024)Allcontinua a diventare ogni settimana più movimentata, portando la Congrega sempre più in profondità sulla Strada delle Streghe e facendo sì che i fan della Marvel rispolverino i loro cappelli di stagnola. Il settimo episodio della serie, andato in onda su Disney+ questa settimana, continua questa tendenza, regalando un paio di momenti importanti che potrebbero facilmente avere unsul MCU. Uno di questi riguarda l’atteso arrivo di. L’altro, pur non essendo una vera e propria conferma o rivelazione, ha gettato i semi per un potenziale ritorno della stessa Strega Scarlatta. ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER suAll! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.

