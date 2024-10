Addio a Larry Sordi, vulcano di vita e creatività: aveva 49 anni (Di domenica 27 ottobre 2024) Voglio diventare quello che sono sempre stato: scriveva così di sé stesso Larry Sordi, volto conosciutissimo a Treviso, mancato all'affetto dei suoi cari a soli 49 anni. Due estati fa gli era stato diagnosticato un male che, con il passare dei mesi, si è aggravato sempre di più nonostante le Trevisotoday.it - Addio a Larry Sordi, vulcano di vita e creatività: aveva 49 anni Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Voglio diventare quello che sono sempre stato: scriveva così di sé stesso, volto conosciutissimo a Treviso, mancato all'affetto dei suoi cari a soli 49. Due estati fa gli era stato diagnosticato un male che, con il passare dei mesi, si è aggravato sempre di più nonostante le

