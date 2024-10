Bergamonews.it - Accademia Carrara, non c’è pace al vertice: la direttrice Bagnoli pronta ad andarsene

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bergamo. Il povero conte Giacomonon ha. La sua Pinacoteca non riesce ad individuare unche garantisca serenità all’istituzione. Anche se tutti tacciono è ormai voce certa che laMartina, in carica da otto mesi, abbia firmato la lettera di dimissioni. La scelta disarebbe da ricercare nei dissapori con il general manager Gianpietro Bonaldi. Non che non ci fossero stati segnali. Come l’articolo della stessapubblicato su il Domani ai primi di ottobre in cui aveva tratteggiato la figura e le competenze del direttore di un museo come necessarie e da riscoprire rispetto a quelle vantate dai “manager dell’arte”. Insomma: lo aveva già messo nero su bianco, come a dire e a spiegare che in fondo lei stessa non era messa nelle condizioni di dirigere la