A Roccella Jonica arriva il Festival dell’argomento a piacere

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il 25 e 26 ottobre,(Reggio Calabria) inaugura l’anteprima del “delle Passioni”, un evento unico in cui il pubblico avrà l’opportunità di scoprire interessi e hobby inaspettati di personalità note. Per due giorni, il piccolo borgo calabrese sarà il palcoscenico di undiverso dal solito, dove gli ospiti non parleranno delle loro professioni, ma delle loro passioni più intime e sorprendenti. Sotto la direzione del giornalista Tommaso Labate, questa edizione zero porterà sul palco grandi nomi come l’economista Carlo Cottarelli, che lascerà da parte i numeri per parlare di musica leggera, e il fumettista Makkox, che condividerà la sua passione per la fantascienza. Il, ospitato nell’ex Convento dei Minimi, offre un’anticipazione della prima edizione ufficiale prevista per giugno 2025.