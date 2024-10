Metropolitanmagazine.it - “1989” di Taylor Swift, dieci anni e non sentirli

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sembra ieri, e invece no. Difficile pensare che sia già passato un decennio dalla pubblicazione di, disco che ha consacratocome astro più fulgido del firmamento musicale, eppure è così. Il quinto album della cantautrice, prodotto dalla Big Machine Records, è infatti uscito il 27 ottobre 2024, e spegne oggicandeline. Nell’agosto 2019, in realtà, la musicista è tornata in studio per inciderlo nuovamente, in seguito alla cessione dei diritti dell’etichetta all’imprenditore Scooter Braun. La nuova registrazione ha mantenuto il titolo originario, ma con l’aggiunta della dicitura’s Version tra parentesi, al fine di sottolinearne la maternità e il possesso.ha rappresentato, nella carriera di, un punto di svolta deciso e consapevole.