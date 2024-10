Yildiz, un dubbio per Inter-Juventus. Da lui dipende il centrocampo – CdS (Di sabato 26 ottobre 2024) Il nome di Kenan Yildiz crea qualche grattacapo di formazione a Thiago Motta in vista di Inter-Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, in base al suo schieramento in campo saranno adattate anche le scelte al centro. INCOGNITA RUOLO – Nella formazione di Thiago Motta per Inter-Juventus non mancherà di sicuro il turco Kenan Yildiz. Dopo aver ereditato la maglia numero 10 del club bianconero, il giocatore non ha ancora particolarmente brillato in questo inizio di stagione. Ottenendo, però, un elevato minutaggio in campo. Anche per la sfida di domenica non ci sono grossi dubbi sul suo impiego dal primo minuto. Ma qualche grattacapo ce l’ha il suo posizionamento in campo. Thiago Motta vorrebbe infatti continuare a schierarlo come attaccante esterno sulla fascia, ma il dubbio è se non possa rendere di più al centro del gioco, sulla trequarti. Inter-news.it - Yildiz, un dubbio per Inter-Juventus. Da lui dipende il centrocampo – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il nome di Kenancrea qualche grattacapo di formazione a Thiago Motta in vista di. Secondo il Corriere dello Sport, in base al suo schieramento in campo saranno adattate anche le scelte al centro. INCOGNITA RUOLO – Nella formazione di Thiago Motta pernon mancherà di sicuro il turco Kenan. Dopo aver ereditato la maglia numero 10 del club bianconero, il giocatore non ha ancora particolarmente brillato in questo inizio di stagione. Ottenendo, però, un elevato minutaggio in campo. Anche per la sfida di domenica non ci sono grossi dubbi sul suo impiego dal primo minuto. Ma qualche grattacapo ce l’ha il suo posizionamento in campo. Thiago Motta vorrebbe infatti continuare a schierarlo come attaccante esterno sulla fascia, ma ilè se non possa rendere di più al centro del gioco, sulla trequarti.

