Villa San Giovanni, nella scocca del parafango trovati oro e soldi: arrestato un 43enne (Di sabato 26 ottobre 2024) Erano appena sbarcati dal traghetto proveniente da Messina, quando al porto di Villa San Giovanni una pattuglia della polizia li ha fermati. A bordo della auto il 43enne napoletano e un altro giovane, entrambi visibilmente nervosi di fronte al controllo delle forze dell’ordine. L'atteggiamento ha Reggiotoday.it - Villa San Giovanni, nella scocca del parafango trovati oro e soldi: arrestato un 43enne Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Erano appena sbarcati dal traghetto proveniente da Messina, quando al porto diSanuna pattuglia della polizia li ha fermati. A bordo della auto ilnapoletano e un altro giovane, entrambi visibilmente nervosi di fronte al controllo delle forze dell’ordine. L'atteggiamento ha

Reggio Calabria, ladri sbarcano da traghetto dello Stretto dopo clamoroso furto a Catania: avevano oro, preziosi e tanti contanti - Reggio Calabria, un ladro di Napoli è stato fermato a Villa San Giovanni appena sbarcato da un traghetto dello Stretto di Messina ... (strettoweb.com)

Nascondeva in auto soldi e orologi rubati a un’anziana, fermato un 43enne a Villa San Giovanni - Il bottino era provento di una truffa a una donna con l'espediente dell'incidente del figlio. L'uomo accusato di ricettazione, in fuga il presunto complice ... (corrieredellacalabria.it)

Villa San Giovanni, uomo arrestato per ricettazione - Gli Agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Polizia di Stato di Villa San Giovanni hanno sottoposto a fermo di P.G. un 43enne di Napoli, ritenuto responsabile del reato di ri ... (reggiotv.it)

