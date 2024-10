Vicenza-Atalanta U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Atalanta U23, match dello stadio Romeo Menti valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra biancorossa sta disputando una bella prima parte di stagione e si trova al secondo posto con 21 punti, ma deve spingere sull’acceleratore per restare in scia al Padova capolista. Vicenza-Atalanta U23, come seguire il match Dopo un inizio un po’ difficoltoso, il club nerazzurro ha cambiato marcia e si è portato al sesto posto in classifica: in caso di vittoria riuscirebbe a balzare ad una sola lunghezza di distanza dalla squadra veneta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodiU23, match dello stadio Romeo Menti valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La squadra biancorossa sta disputando una bella prima parte di stagione e si trova al secondo posto con 21 punti, ma deve spingere sull’acceleratore per restare in scia al Padova capolista.U23, come seguire il match Dopo un inizio un po’ difficoltoso, il club nerazzurro ha cambiato marcia e si è portato al sesto posto in classifica: in caso di vittoria riuscirebbe a balzare ad una sola lunghezza di distanza dalla squadra veneta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport Calcio. Sportface.

LIVE – Vicenza-Atalanta U23 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta testuale di Vicenza-Atalanta U23, match valido per l’undicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Periodo di forma praticamente identico per le due formazioni, con i biancorossi che hanno rialzato la testa battendo a domicilio ... (Sportface.it)

LR Vicenza-Atalanta U23 : arbitrerà Ursini di Pescara - La gara tra LR Vicenza-Atalanta U23, in programma sabato 26 ottobre alle ore 15.00 allo stadio “Menti”, sarà diretta da Cristiano Ursini della sezione di Pescara. Il direttore di gara abruzzese ha un precedente con i biancorossi: Pro ... (Vicenzatoday.it)

Vicenza-Atalanta U23 : le decisioni del Giudice Sportivo - Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 Ottobre 2024 ha fermato nel girone A sei calciatori, ma nessuno di Vicenza e Atalanta U23. Dovranno ... (Vicenzatoday.it)

Serie C Girone A 4ª giornata : L.R. Vicenza e Caldiero tengono il passo delle prime - dilaga la giovane Atalanta | RISULTATI e CLASSIFICA - La notizia la fa il Caldiero Terme che ne rifila 4 (a uno) alla Pro Vercelli senza mai consentire agli avversari di entrare in partita, mentre il L.R. Vicenza non ha problemi a superare per 2-0 la Pro Patria. Debole la resistenza dell’Arzignano che ... (Calcioweb.eu)