Usa: "Iran smetta di attaccare Israele" (Di sabato 26 ottobre 2024) 10.16 Gli Usa hanno chiesto all'Iran di smettere di attaccare Israele; poco prima, lo Stato ebraico aveva colpito siti militari della Repubblica islamica,in ritorsione ai missili Iraniani dell'1/10. "Esortiamo l'Iran a cessare i suoi attacchi contro Israele in modo che questo ciclo di combattimenti possa finire senza ulteriore escalation",ha detto un portavoce del Consiglio di sicurezza. Usa informati ma non coinvolti, aveva detto la Casa Bianca. E il Pentagono: impegnati per la sicurezza di Israele e il suo diritto all'autodifesa. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 10.16 Gli Usa hanno chiesto all'di smettere di; poco prima, lo Stato ebraico aveva colpito siti militari della Repubblica islamica,in ritorsione ai missiliiani dell'1/10. "Esortiamo l'a cessare i suoi attacchi controin modo che questo ciclo di combattimenti possa finire senza ulteriore escalation",ha detto un portavoce del Consiglio di sicurezza. Usa informati ma non coinvolti, aveva detto la Casa Bianca. E il Pentagono: impegnati per la sicurezza die il suo diritto all'autodifesa.

