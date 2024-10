Usa, attacchi di Israele contro l'Iran sono 'autodifesa' (Di sabato 26 ottobre 2024) Gli attacchi israeliani contro obiettivi militari in Iran sono "un'operazione di autodifesa", ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Sean Savett. "I raid mirati su obiettivi militari" sono "una risposta all'attacco con missili balistici dell'Iran contro Israele il 1° ottobre". Quotidiano.net - Usa, attacchi di Israele contro l'Iran sono 'autodifesa' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Gliisraelianiobiettivi militari in"un'operazione di", ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Sean Savett. "I raid mirati su obiettivi militari""una risposta all'attacco con missili balistici dell'il 1° ottobre".

