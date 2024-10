Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 12:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)dailynews radiogiornale raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura andiamo in Medio Oriente Israele ha lanciato il proprietario contro l’iran che ha parlato di danni limitati si è detto pronto a reagire l’esercito italiano dichiarato di aver portato a termine questi attacchi mirati durati tre ore a strutture di produzione di missili della Repubblica islamica schiere di missili terra aria e altri capacità eri in diverse aree del paese poi l’avvertimento di RAM pagherà un prezzo elevato si inizierà un nuovo ciclo di e sono colpiti anche diversi siti militari in Siria per la casa bianca quella di drilon autodifesa ma ha precisato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale America negli Stati Uniti non hanno partecipato alle operazioni non si segnalano problemi degli italiani Milan ha detto tagliati Il maltempo ha colpito la Toscana è una ...