Uccisa a 18 anni a Costa Volpino: arrestato un 19enne per omicidio volontario- Foto e video (Di sabato 26 ottobre 2024) LA SVOLTA. arrestato un giovane indiano di 19 anni nella mattinata di sabato 26 ottobre: prelevati oggetti e indumenti da un appartamento nel palazzo vicino a quello in cui è stata accoltellata a morte Sara Centelleghe. Il giovane uomo è stato trasferito in carcere in via Gleno a Bergamo. Ecodibergamo.it - Uccisa a 18 anni a Costa Volpino: arrestato un 19enne per omicidio volontario- Foto e video Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) LA SVOLTA.un giovane indiano di 19nella mattinata di sabato 26 ottobre: prelevati oggetti e indumenti da un appartamento nel palazzo vicino a quello in cui è stata accoltellata a morte Sara Centelleghe. Il giovane uomo è stato trasferito in carcere in via Gleno a Bergamo.

Sara Centelleghe uccisa a 18 anni - l'amico 19enne arrestato per omicidio volontario : ¬ęPortato via in manette¬Ľ - Un giovane di origini indiana √® attualmente interrogato in caserma in merito all'omicidio di¬†Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni e uccisa nella... (Leggo.it)

